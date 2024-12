Rennen statt OP bei Venier: „Muss durchbeißen“

Nächste Chance: Samstag in St. Moritz. Wo Lindsey Vonn, die mit ihrer Vorläuferzeit in der Abfahrt von Beaver Creek in die Top 10 gefahren wäre, ihr Comeback gibt. Fehlen wird Mikaela Shiffrin, die sich nach der in Killington erlittenen Bauchwunde einer „unerwarteten OP“ unterziehen musste. Sie fällt wohl einige Wochen aus. Wie Petra Vlhova: Sie erlitt einen Rückfall, hat Knie-Beschwerden – die WM in Saalbach wackelt.