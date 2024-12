Play-offs für Raimann und Co. in weiter Ferne

Damit droht Offensive Tackle Raimann, auch in seiner dritten NFL-Saison die Play-offs zu verpassen. Die Colts müssen die verbleibenden drei Spiele gegen die Tennessee Titans, New York Giants und Jacksonville Jaguars gewinnen und zusätzlich auf Schützenhilfe hoffen. Colts-Quarterback Anthony Richardson lief in Denver zwar einmal in die Endzone, dem 22-Jährigen unterliefen allerdings auch zwei Interceptions. Broncos-Spielmacher Bo Nix warf drei Touchdown-Pässe bei drei Interceptions.