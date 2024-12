Im Penaltykrimi bebte der Bunker

In Folge gab’s bei der Heimpremiere von Neo-Verteidigers Jimmy Oligny ein Spiel auf Messers Schneide, in dem die 99ers sträflich viele Sitzer ausließen. Marcus Velas 2:0 ließ auf den Sieg hoffen, aber Hundertpfund und Jensen Aabo glichen aus. Baileys neuerliche Führung egalisierte Schwinger – so ging’s in einen Penaltykrimi, den Marcus Vela mit zwei Toren entschied: „Gott sei Dank haben wir es heimgebracht“, jubelte der Matchwinner.