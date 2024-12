Nur 210 Spielminuten! Doch Arnautovic ist begehrt

Dass Arnautovic nach wie vor Klasse hat, bewies er im Oktober mit dem Doppelpack beim 5:1 über Norwegen in der Nations League – der Alltag bei seinem Klub Inter Mailand gestaltet sich für ihn wenig zufriedenstellend: Der 35-Jährige kam in der Serie A nur in fünf der 15 Liga-Matches zum Zug und da bloß auf 66 Spielminuten.