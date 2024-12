Rang 14! OSV-Staffel verpasst Finale

Am Schlusstag der Kurzbahn-WM der Schwimmer in Budapest hat die österreichische Staffel über 4x100 m Lagen den Finaleinzug verpasst. Das Quartett Lukas Edl, Bernhard Reitshammer, Andreas Rizek und Heiko Gigler stellte am Sonntag in 3:27,99 Min. zwar einen neuen Ö-Rekord auf, landete aber auf Platz 14.