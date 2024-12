Lebensretter: „Dachte, ich sehe jemanden sterben!“

Es hätte ein gemütliches Familienessen werden sollen an diesem Freitagabend am 16. August. Stephen Nettles (36), der am Arlberg aufwuchs und jetzt in Utah in den USA lebt, war mit seiner Frau Emily zu Besuch bei seinem Cousin Christoph Hafele (39) und dessen Familie. Doch ausgerechnet an dem Tag wurde St. Anton von einem dramatischen Unwetter heimgesucht.