Kampf um Geld von KTM wird zum Kampf gegen die Uhr

30 Prozent Quote angeboten

Im Zuge des Sanierungsplans will KTM den betroffenen Gläubigern eine Quote in Höhe von 30 Prozent bieten. Ob man damit durchkommt und was das für die betroffenen Lieferanten und Kunden bedeutet, ist offen. Für viele ist KTM ein wichtiger Abnehmer und Partner.