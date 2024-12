Neun Tote in Serbien: Höchststrafe für Amokläufer

Schuldspruch in Rekordzeit gefällt

Der Prozess gegen Blazic fand in einem Hochsicherheitsgefängnis statt, in dem normalerweise Prozesse gegen das organisierte Verbrechen oder Kriegsverbrechen abgehalten werden. Er wurde nach wütenden Protesten von Angehörigen der Opfer dorthin verlegt. Zudem dauerte das Verfahren nur vier Monate – eine Rekordzeit für die serbische Justiz.