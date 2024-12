Ab 12 Uhr LIVE: ÖFB-Team erfährt WM-Quali-Gegner

Das ÖFB-Team ist bei der Auslosung in Topf eins gesetzt. Duelle mit den größten europäischen Kalibern wie Spanien, Frankreich oder Deutschland bleiben der Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick damit im kommenden Jahr erspart. Die Chance, bei der Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei zu sein, scheint groß wie lange nicht. Der Gruppensieger erhält ein WM-Ticket, der Zweite darf im März 2026 in ein Play-off mit zwei K.o.-Runden. Den Startplatz dafür hat Österreich auch über die Nations League fast sicher. Klares Ziel ist aber, die erste WM-Teilnahme seit 1998 auf direktem Weg zu fixieren. Die Österreicher sind nach der Auslosung in jedem Fall das in der Weltrangliste bestplatzierte Team ihrer Gruppe. Mit einigen möglichen Gegnern hat man in der jüngeren Vergangenheit aber unliebsame Bekanntschaft gemacht.