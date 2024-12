Die kleine Botin liebt den Duft von Zimt

Ich persönlich finde Zimtrinden auch wunderschön als einfache und natürliche Dekoobjekte und verteile sie im Dezember gern in der ganzen Wohnung. Wer ein bisschen kreativer werden mag, kann sich mir anschließen und Mini-Makramee-Deko auf Zimtstangen machen. Baumwoll-Makramee-Garn mit einfachen Knoten an die Zimtstange knüpfen. Je nach Länge bieten sich 4 bis 5 Knoten an, die ich dann schräg nach unten verlaufend in ein paar Reihen weiter knüpfe. Beginnend mit einem „Ankerknoten“, für den ich das Garn zur Schlaufe und von vorn über die Zimtstange führe. Mit „Kreuzknoten“ in beide Richtungen knüpfe ich locker ein paar Reihen. Dazu verwende ich 4 Fäden und knüpfe jeweils die beiden äußeren abwechselnd zusammen. Und beende dann die Knüpfarbeit, indem ich die Enden des MakrameeGarns aufdrösle und so einen schönen Franseneffekt erziele. Dabei entstehen zarte, schöne und duftende Deko-Elemente mit winterlichem Flair.