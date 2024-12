Flucht aus Bremen! Neuer Klub für Ex-Bulle Keita

Beim deutschen Bundesligisten winkt Keita wohl auch in den kommenden Monaten keine goldene Zukunft, in Budapest soll es nun wieder nach oben gehen. „Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit Naby und seinem Berater diese Lösung gefunden haben. Für uns war klar, dass Naby nicht mehr für Werder auflaufen würde. Daher ist diese Leihe für ihn und für uns der richtige Schritt. Wir wünschen Naby in Ungarn viel Erfolg“, heißt es seitens Werder Bremen.