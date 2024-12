In Zyperns Pulverfass ist der SK Rapid gefestigter

„Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht.“ Eigentlich ein unbedenklicher Klassiker unter den Fan-Gesängen – nur auf Zypern nicht. Noch in der letzten Saison drohten die Referees auf der Mittelmeerinsel zu streiken, weil die exzessive Gewalt gegen sie eskalierte. Mit Autobomben, Brandbeschleunigern. Ob die Zentrale des Schiedsrichterverbandes, Autos von Referees oder deren Verwandten – alles wurde in diesem Jahrtausend schon in die Luft gejagt. Von mafiösen Kriminellen, die versuchen wollten, Spiele zu beeinflussen. Jetzt wurde das Problem gelöst: „Die Top-Teams pfeifen nur noch ausländische Schiedsrichter“, berichtet Damir Canadi.