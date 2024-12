Trainerfrage: „Keine Zeit um darüber nachzudenken“

Sturm ist in der Champions League in Lille gefordert. Für Jürgen Säumel, der bisher keines seiner vier Spiele als Sturm-Trainer verloren hat, ist es die nächste Bewährungsprobe als Interimscoach der Grazer. Die Frage, die im Raum steht: Wird die Interimslösung Säumel zur Dauerlösung? Der 40-Jährige sagt vor dem Match in Frankreich: „Meine Vertragssituation spielt in diesem Match keine Rolle. Es bleibt gar keine Zeit darüber nachzudenken! Wir wollen als Mannschaft einen gebührenden Abschluss für dieses überragende Jahr erleben.“