Das blau-schwarze Match um die Regierungssitze

Gar nicht zuallerletzt geht es bei der ÖVP freilich auch darum, wie viele ihrer bisher fünf Mitglieder der auslaufenden schwarz-roten Koalition es in die neue blau-schwarze schaffen. So gut wie alle Insider gehen davon aus, dass Noch-Landeshauptmann Christopher Drexler, der mit seinem Nachfolger Mario Kunasek eine ausgezeichnete Gesprächsbasis aufgebaut hat, macht, was er vor den Wahlen ausgeschlossen hatte – und sich am 18. Dezember zum Landeshauptmann-Stellvertreter wählen lässt.