Leiche im Marchfeldkanal: Brutaler Mafia-Mord?

Es war ein schrecklicher Fund, den ein Fischer am 13. Jänner im Marchfeldkanal in Wien machte: Statt eines Fisches, hatte er einen menschlichen und bereits stark verwesten Unterschenkel an der Angel. „Man hat dann diverse Teile der Leiche noch gefunden“, so der Staatsanwalt im Wiener Landl. Eine Obduktion ergab, das Opfer – ein 45-jähriger Iraner – wurde erschlagen, später zerstückelt und in den Kanal geworfen.