Starte durch bei der Krone Ski Challenge!

So funktioniert die „Krone“ Ski Challenge

Die „Krone“ Ski-Challenge ist aufgeteilt in zwei Phasen. Vom 10. Dezember bis inklusive 26. Dezember findet die Trainingsphase auf der bekannten Abfahrtstrecke in Saalbach statt. Hier können Ski-Enthustiasten und Gamer in aller Ruhe sich mit der Strecke vertraut machen und die Technik perfektionieren. Das Beste: Schon im Training hast du die Chance, coole Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel Tickets für das Home of Snow inkl. Besuch der WM-Rennen.