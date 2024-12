Stadt Salzburg hilft Bedürftigen zu Weihnachten

Aktiv:Karte seit 2023

Seit Mai 2023 bietet die Stadt Salzburg die Aktiv:Karte. Sie richtet sich an Menschen mit niedrigem Einkommen und bietet zahlreiche Vergünstigungen – von Ermäßigungen im öffentlichen Verkehr über Eintritte in Freizeiteinrichtungen bis hin zu kulturellen Angeboten. Die Stadt Salzburg investiert jährlich in soziale Maßnahmen, die direkt bei den Menschen ankommen. Die Weihnachtsgutscheine sind ein Teil dieser Bemühungen, um besonders in der kalten Jahreszeit Wärme und Unterstützung zu bieten.