Rippenbruch! Manuel Neuer fällt länger aus

Laimer: „Vollstes Vertrauen“ in Neuer-Ersatz Peretz

In den Israeli, der seine Premiere in der Königsklasse geben wird, hat Konrad Laimer „volles Vertrauen“. Der 24-Jährige habe Neuer schon im Pokal und in der Bundesliga „sehr abgeklärt und sehr ruhig“ vertreten, „er hat das sehr gut gemacht“, sagte der Salzburger: „Wir wollen es ihm so einfach wie möglich machen.“ Auch Kompany betonte: „Er hat es verdient, er soll einfach er selbst sein.“