Rosberg über Hamilton: „Das war unangebracht!“

Hamilton in rotem Outfit am Renntag

Im letzten Rennen gelang Hamilton eine Aufholjagd von Startplatz 18 auf Rang vier. Am Renntag lief der Brite in einem roten Outfit durchs Fahrerlager. Das sorgte für Aufregung, auch bei Nico Rosberg, der von 2013 bis 2016 Hamiltons Teamkollege bei Mercedes war. „Das finde ich unangebracht, denn bei diesem Abschied wäre Silber viel passender gewesen. Diese Entscheidung war seltsam. Schade. Aber gut, sein Tag und seine Entscheidung. Lewis wurde bei Mercedes zu Recht gefeiert, das hat der tollen Beziehung keinen Abbruch getan. Doch es ist ein kleiner Punkt, den ich bedauerlich finde“, so der Weltmeister von 2016.