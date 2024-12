Sammelklage für deutsche Facebook-Nutzer möglich

Opfer eines groß angelegten Datendiebstahls bei Facebook vor einigen Jahren haben in Deutschland bald eine recht einfache Möglichkeit, kostenlos Schadenersatz einzufordern. Millionen dort lebende Betroffene könnten sich einer Sammelklage gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta anschließen, kündigte der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin an.