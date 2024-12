„Man ist mehr Psychiater als Verkäufer“

Eigentlich darf Verkäufer Richard M. (Name von der Redaktion geändert, Anm.) nichts sagen. Die Geschäftsführung von Kika/Leiner hat einen strikten Maulkorb erlassen. Beim „Krone“-Lokalaugenschein in der Filiale Wien-West in der Hadikgasse hält der langgediente Mitarbeiter mit seiner Meinung aber nicht länger hinter dem Berg: