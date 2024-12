Coole Siegerpose: Odermatt und Murisier oben ohne

„Zimmer 225, over and out“, geben die beiden einen Einblick in ihr Hotelzimmer. Ja, die beiden sind nicht nur beste Freunde, sondern auch Zimmergenossen im Beaver Greek. Und die Siegerpose könnte cooler nicht sein: Oben ohne liegen sie breit grinsend da, ihre Startnummern auf dem Tisch, darunter die beiden Medaillen. Odermatt und Murisier genießen den Doppelerfolg in vollen Zügen.