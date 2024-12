Überraschung! Ricciardo vor nächstem F1-Comeback?

Cadillac will bei der Fahrerpaarung auf einen erfahrenen Piloten und einen Amerikaner setzen, heißt es. Beim US-Fahrer läuft derzeit alles auf Colton Herta hinaus. Der 24-Jährige fährt für Andretti Motorsport in der IndyCar-Serie, wurde aber auch schon mehrfach mit der Formel 1 in Verbindung gebracht.