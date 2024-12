„Rapid macht den Fans wieder richtig Spaß“

Im letzten Liga-Spiel vor der Winterpause ist Rapid am Samstag in Salzburg zu Gast, Jan-Age Fjörtoft wird den Hit aus der Ferne – der 57-Jährige ist am Wochenende als TV-Experte für die Premier League im Einsatz – gespannt verfolgen. Mit der „Krone“ plauderte die Rapid-Legende (85 Tore in 156 Spielen) über seine Erinnerungen an den Hit, Rapids Herbst und Salzburgs Krise.