Wie werde ich den lästigen Mundgeruch wieder los?

Dr. med. dent. Lukas Hallmann, Zahnarzt in Wien: Mundgeruch, auch Halitosis genannt, ist ein weitverbreitetes, unangenehmes Problem. Die Ursachen sind meist auf Bakterien zurückzuführen, die sich vor allem in den Belägen auf der Zunge, zwischen den Zähnen und am Zahnfleischrand festsetzen. Durch die Zersetzung von Speiseresten bilden die Bakterien Schwefelverbindungen, die den unangenehmen Geruch verursachen. Am stärksten betroffen sind Zähne mit undichten Füllungen, Karies oder Taschenentzündungen (Parodontitis).