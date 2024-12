Er war einer der größten Sporthelden Österreichs

Bulla schrieb Postkarten und Briefe an die „Kronen-Zeitung“

Von seinem Freund Franz „Ferry“ Dusika übernahm er den persönlichen Kontakt zu den Medien. So schrieb er zum Beispiel der damaligen „Kronen-Zeitung“ Postkarten und Briefe. Ein solcher Brief sei hier wiedergegeben: „Liebe Kronen-Zeitung. Seit Jänner war ich unten im sonnigen Süden, meine Frau und mein Bub sind auch jetzt noch in Juan les Pins, wo wir ein kleines Häuserl gemietet haben. Meine Wenigkeit kommt natürlich immer nur auf einen Abstecher zu Besuch, denn das Leben des Professional-Radrennfahrers ist ja, wie du weißt, sehr unstet. Aber ich bin mit meinem Los zufrieden, denn ich habe immer schöne Erfolge und was die Hauptsache ist, es tragt auch a bisserl was.“ Weiters betonte Bulla in dem Brief: „Ich denke oft an Wien und die Wiener, besonders, wenn ich die Kronen-Zeitung lese. Für meine Frau ist die tägliche Kronen-Zeitung die höchste Freude. An ihr hast du wohl eine der aufmerksamsten Leserinnen.“