Von Ziehvater vergewaltigt: „Mein Leben zerstört“

Unzählige Male wurde eine Salzburgerin in ihrer Kindheit sexuell missbraucht. Lange traute sie sich nicht, sich gegen ihren Peiniger zu wehren, weil er ihr drohte. Letztlich zeigte sie ihn doch an, er bekam aber nur eine geringe Strafe. „Obwohl er mit seinen Verbrechen an mir“, klagt das Opfer, „mein Leben für immer zerstört hat“.