Red Bull: Hört Perez auf oder wird er gefeuert?

Nachfolger: Kein Colapinto, eher Tsunoda oder Lawson

Liest man zwischen den Zeilen von RB-Motorsportberater Helmut Marko, stehen die Nachfolger-Kandidaten schon fest. Williams-Jungstar Franco Colapinto stehe „nicht hoch oben auf der Liste“. Das Cockpit-Duell neben Max Verstappen heißt vielmehr Yuki Tsunoda gegen Liam Lawson. „Am Montag nach Abu Dhabi gibt‘s ein Meeting mit allen wichtigen Leuten, auch allen Shareholdern, und da wird eine Entscheidung getroffen“, erklärte Marko gegenüber Viaplay. „Meistens haben wir unsere eigenen Fahrer aus dem Juniorteam hinaufgeführt, und es ist eine philosophische Entscheidung, ob wir das weiterhin so machen. Was ich von den Shareholdern so höre, geht es in diese Richtung.“