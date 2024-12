Krampus verlor nach Attacke Bewusstsein

Das hat nichts mehr mit Brauchtum zu tun! Ein 24-jähriger Krampus aus dem Bezirk Völkermarkt war am Sonntag beim Perchtenlauf in Moosburg mit dabei. Dort wurde er plötzlich von einem Unbekannten attackiert. Der Mann riss ihn an den Hörnern der Maske. Der junge Krampus verlor dadurch das Bewusstsein und brach zusammen. Der 24-Jährige musste ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.