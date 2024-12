Herzog trotz Grippe mit toller Zeit in Valencia

Trotz einer Erkrankung bot Österreichs Marathon-Rekordler Peter Herzog beim Valencia-Marathon eine starke Leistung. Der Salzburger belegte in 2:12:18 Stunden unter 36.243 Teilnehmern den ausgezeichneten 48. Platz. Der 37-Jährige lag bis zum Halbmarathon (1:04:51) sogar auf Kurs zur Verbesserung seines vor vier Jahren in London erzielten Rekord (2:10:06). Am Ende erzielte er in Valencia damit fast dieselbe Zeit wie heuer in Berlin, wo er am 29. September in 2:12:08 nach langer Verletzungspause wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt war. Herzog hält jetzt fünf der sieben schnellsten jemals von einem Österreicher gelaufenen Marathonzeiten (siehe Statistik ganz unten).