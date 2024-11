F1-Aus schon fix? Perez spricht über Karriereende

Kein IndyCar, aber Interesse an Langstreckenrennen

Ambitionen, in der prestigeträchtigen IndyCar-Serie an den Start zu gehen, habe er nicht. „Ich habe großen Respekt vor dem, was die Fahrer in Indianapolis leisten. Aber der Gedanke, nach meiner Karriere solche Geschwindigkeiten zu fahren und das Risiko schwerer Unfälle einzugehen, ist nichts für mich“, so Perez.