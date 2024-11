„Live gesehen“: Vonn verblüfft Odermatt

„Ich habe Lindsey in Copper Mountain live gesehen. Sie hat auf mich einen richtig guten Eindruck gemacht. Lindsey fährt technisch sogar noch sauberer, als ich sie in Erinnerung hatte“, sagt Odermatt im Gespräch mit dem Schweizer „Blick“. Vor allem auf weichem, aggressivem Schnee wird Vonn in den Gleit-Passagen „richtig schnell“ sein, ist Odermatt überzeugt.