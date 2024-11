Damen-Riesentorlauf in Killington, LIVE ab 16 Uhr

Für die große US-Skiparty ist alles angerichtet. Mikaela Shiffrin hat in Killington mit Riesentorlauf und Slalom am Wochenende (jeweils 16.00/19.00 Uhr MEZ) zwei Chancen, als erster Mensch die Fabelmarke von 100 Siegen im alpinen Ski-Weltcup zu knacken. „Ich schätze, es wird ein gewisser Druck herrschen, ich werde versuchen, das zu ignorieren“, kündigte Shiffrin an. „Wenn es klappt, ist das wunderbar. Wenn nicht, ist das grundsätzlich auch kein Grund zum Weinen.“