Blinde Passagierin auf Transatlantikflug entdeckt

Passagier: „Während des Starts in Toilette versteckt“

Ein Passagier in der ersten Klasse filmte den brenzligen Vorfall und teilte das Video auf Instagram. „Also … wir sind in Paris gelandet und die Crew hat uns gesagt, dass wir sitzen bleiben müssen, während die französische Grenzpolizei ins Flugzeug kommt“, kommentierte der Fluggast. „Wir sind irgendwie den ganzen Weg von New York nach Paris mit einer blinden Passagierin geflogen. Diese Frau ist irgendwie in das Flugzeug gelangt und hat sich während des Starts in einer Toilette versteckt und wurde erst entdeckt, als wir kurz vor der Landung standen.“