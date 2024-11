Heißer Dreikampf! Ein WM-Titel wird noch vergeben

McLaren mit guten Erinnerungen an Katar

Auf dem Lusail International Circuit geht es im Sprint am Samstag (15 Uhr) erstmals um Punkte, die Favoritenrolle ist auch im Grand Prix am Sonntag (17 Uhr) offen. Im Vorjahr stand Piastri im Sprint erstmals in der Motorsport-Königsklasse am obersten Stockerl, beim Grand-Prix-Sieg von Verstappen tags darauf fuhren Piastri und Norris knapp hinter dem Niederländer über die Ziellinie. „Der Kurs und die Bedingungen in Katar sollten uns besser liegen als voriges Wochenende. Deswegen bin ich gespannt, was wir leisten werden“, sagte Norris.