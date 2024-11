Max: „… dann weiß ich auch nicht mehr weiter“

Nachdem Verstappen in Las Vegas den Titel klarmachen konnte, ließ er die Saison in einer Presserunde noch einmal Revue passieren. „Eigentlich hatten wir schon vom ersten Rennen an Probleme. Damals aber war mein Vorsprung so groß, dass es nicht so sehr auffiel. Außerdem haben manche Teams vom Ende des vergangenen Jahres bis zum Saisonauftakt 2024 nicht so große Fortschritte gemacht, glaube ich. Wir schon. Danach kamen die Probleme“, erinnert sich Verstappen.