HCB Südtirol übernimmt wieder die Tabellenführung!

Mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschießen beim VSV schoben sich die Südtiroler am Mittwoch an die Spitze, weil das nun punktegleiche Fehervar den Black Wings Linz mit 3:4 unterlag. Meister Red Bull Salzburg feierte gegen Tabellenschlusslicht Pioneers Vorarlberg einen klaren 5:1-Erfolg und bleibt mit dem bewerbsübergreifend siebenten Sieg in Serie in Reichweite zum Spitzenduo.