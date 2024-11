Nach Horror-Jahr: „Ziemliche Unruhe in mir“

Emotionen bei der ganzen Familie

„Es war eine ziemliche Unruhe in mir. Vieles ist für mich halt noch nicht normal“, betont sie gegenüber „Blick“. Das zeigte sich auch in den ersten beiden Rennen der Saison, in der Holdener auf den Plätzen 25 und 16 landete. Für eine Athletin mit ihrer Vita keine Maßstäbe. Da ist der vierte Platz am Samstag schon eher ein Signal.