Marko Pfeifer: „Wer den Manu kennt, der weiß …“

„Wir haben uns trotzdem ein bisschen gesteigert resultatsmäßig von Levi“, war Pfeifer bemüht, das Positive zu suchen. „Im nächsten Rennen werden wir uns hoffentlich wieder steigern.“ Es könnte den Speed-Fahrern in Beaver Creek vorbehalten sein, für den ersten Podestplatz in diesem Winter zu sorgen. Am 6. Dezember steht die Abfahrt auf der Birds of Prey an.