Boateng-Tripleplack! Vienna vorübergehend Zweiter

In Amstetten waren beide Teams mit Erfolgsserien in die Partie gegangen, dank Boateng hielt jene der Vienna. Der 24-Jährige brachte die Wiener in der 5. Minute in Führung und legte nach dem Ausgleich von Charles-Jesaja Herrmann (6.) nach einem Getümmel kurz vor der Pause zwei Treffer für die Vienna nach. Zunächst hatte er nach Bumbic-Hereingabe leichtes Spiel (40.), nach einem Amstettener Ballverlust im eigenen Strafraum stand Boateng wieder goldrichtig, war reaktionsschnell und jubelte über sein zehntes Saisontor, mit dem er die Führung in der Schützenliste übernahm.