Wird Ex-Teamkollege neuer Trainer von Messi?

Mascherano langjähriger Wegbegleiter von Messi

Nachfolgen soll ihm Mascherano. Der 40-Jährige trainiert derzeit die U20 Argentiniens. Laut der Sportzeitung „Olé“ soll er für den Wechsel das Okay vom Verbandsboss bereits bekommen haben. Mascherano hatte viele Jahre in England in der Premier League gespielt und von Sommer 2010 bis Jänner 2018 zusammen mit Messi beim FC Barcelona. Zudem spielten beide viele Jahre auch gemeinsam in der Nationalmannschaft, Mascherano war einer der wichtigsten Spieler neben Messi gewesen. Nach dem WM-Desaster 2018 in Russland mit dem Aus im Achtelfinale und 147 Länderspielen hatte der eher defensiv orientierte Mittelfeldspieler seinen Rücktritt verkündet.