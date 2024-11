Australien steht nach Sieg über USA im Halbfinale!

Das Team aus Down Under besiegte am Donnerstag die USA mit 2:1. Die australischen Doppel-Olympiasieger Matthew Ebden/Jordan Thompson sicherten den entscheidenden Punkt mit einem 6:4-6:4-Erfolg gegen Tommy Paul/Ben Shelton. Damit zog die Truppe von Kapitän Lleyton Hewitt zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale des Männer-Traditionsbewerbs ein.