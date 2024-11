„Habe immer spekuliert, dass das der neue Weg ist“

Wetter könnte zum Faktor werden

Erschwerend kommt die wechselhafte Witterung hinzu. Die Qualifikation am Donnerstag wurde wegen stürmischer Windböen abgebrochen und vertagt. Die Wetterprognose für Freitag ist ungünstig. Das Finale von Svancer und Co. ist am Samstag geplant. Frühlingshaftes Wetter wäre Svancer am liebsten. „Ich fahre gerne mit Pullover und T-Shirt, die Jacke kann ich gar nicht ertragen.“