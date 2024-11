Nur eine Nebenfigur im neuen Gladiator-Blockbuster

Schön, dass es für neue Filme heutzutage Trailer im Internet gibt. Das erspart mir den Gang ins Kino. Vor fast einem Vierteljahrhundert gab es das meines Wissens noch nicht, weshalb ich nichts Böses ahnend ins Kino ging, um mir „Gladiator“ anzusehen. Das habe ich mir diesmal erspart, weil schon die ersten Sekunden des Youtube-Trailers Feuerbälle explodierender Geschosse an einer antiken Stadtmauer zeigen. Tut mir leid, Ende des zweiten Jahrhunderts ist in Europa überhaupt nix explodiert – es gab in der Spätantike eine einzige Feuerwaffe, das berüchtigte „griechische Feuer“, das wurde aber erst 500 Jahre später erfunden und diente dem oströmischen Kaiserreich, sich Feinde auf See vom Leib zu halten, eine Art Flammenwerfer.