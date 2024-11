Die Zeichen stehen auf Verbleib!

Auch bei Goalie Nico Wieser möchte man frühzeitig Nägel mit Köpfen machen, ihn weiter an den Grazer Bunker binden, heißt es bei der Lange-Truppe, die heute nicht (!) im Einsatz ist. Hintergrund: Das Heimspiel gegen Salzburg wurde auf 21. Jänner verschoben, da die „Eisbullen“ in der Champions Hockey League eine Runde weitergekommen sind. Damit liegt der Fokus auf dem Heimkracher am kommenden Freitag gegen den KAC. „Das Spiel ist schon seit zweieinhalb Wochen ausverkauft, das gab’s noch nie“, strahlt 99ers-Manager Bernd Vollmann.