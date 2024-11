Schock in Kärnten: Das Schicksal von Gertrude K.

Edling in Unterkärnten. Viel Natur; Wälder, Wiesen, Felder. Ein paar Bauernhöfe, hübsche Einfamilienhäuser. Eine Kirche, ein Friedhof, eine Volksschule. Die meisten der 170 Einwohner des Dorfes sind bereits in Pension, die wenigen „Jungen“, die dageblieben sind, arbeiten in landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung, in einem nahe gelegenen Wasserkraftwerk oder im zwölf Kilometer entfernten Völkermarkt. Hier, in der Idylle, ist irgendwann in den Abendstunden des 7. Februar 2023 ein grauenhaftes Verbrechen geschehen.