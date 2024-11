Macron schüttelt Putin-Diplomat eifrig die Hand

Beim Fototermin am Rande des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer betritt der französische Staatschef das Podium. Die Gipfelteilnehmer hatten sich bereits in drei Reihen vor dem Zuckerhut für die Kamera in Stellung gebracht. Plötzlich schreitet Macron an den Kreml-Chefdiplomaten heran und streckt ihm die Hand entgegen. Lawrow erwidert die freundliche Geste. Die beiden tauschen ein paar Sätze aus, Inhalt: unbekannt. Danach geht Macron wieder weiter.