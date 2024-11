Eine Knie-Operation als gelungene Investition

In der vergangenen Saison erwies sich das Weltcup-Rennwochenende im italienischen Cortina d‘Ampezzo als extrem brutal. US-Superstar Mikaela Shiffrin, die Schweizerinnen Corine Suter und Joanna Hählen, sowie die Kanadierin Valerie Grenier verließen die Tofana in Richtung Krankenhaus. Und auch eine Österreicherin musste nach einem Sturz in Cortina ihre Saison vorzeitig beenden.