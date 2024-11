Sturz von „sehr schmalem Balkon“: Ballett-Star tot

Star postete Pro-Ukraine-Botschaften

Er sei am Samstag vom Balkon seiner Wohnung in der fünften Etage gefallen, hieß es. Demnach gingen Kollegen von einem Unglücksfall aus. Der Tänzer soll unter Rückenproblemen gelitten und starke Schmerzmittel eingenommen haben. In den sozialen Netzwerken erinnerten sich aber viele, dass Schklajrow nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Anti-Kriegs- und Pro-Ukraine-Botschaften postete.