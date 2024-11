ÖSV-Cheftrainer: „Wir hängen Mika am Rockzipfel“

Aber kann Katharina Liensberger sie vielleicht schon am Samstag beim Heimrennen in Gurgl ein wenig „zwicken“, Mika vielleicht sogar schlagen? „Um sie zu zwicken, sind wir noch nicht nahe genug. Momentan hängen wir Mika am Rockzipfel, würde ich sagen.“ Aber genau diese Ausnahmekönnerin Shiffrin mache es ja so besonders reizvoll, sie vielleicht ab und zu auch wirklich zu besiegen. Assingers Motto: „Dranbleiben! Und dann schauen, was vielleicht noch passiert in dieser Saison.“